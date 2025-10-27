Frontale in galleria in autostrada In gravi condizioni moglie e marito
Sei persone sono rimaste ferite, tre in modo molto grave, in tre incidenti accaduti lungo la fascia costiera del piceno nella notte di sabato e la mattina di ieri. I pazienti sono stati ricoverati negli ospedali di San Benedetto, Civitanova Marche e Ancona. Tra i più gravi moglie e marito di Milano che viaggiavano su un’Audi A 1 lungo l’autostrada A 14, coinvolti in un frontale nello scambio di carreggiata prima della galleria Montesecco di Grottammare. Nello stesso punto, cinque sei prima vi era stato un altro incidente con due feriti. La scia di sangue era iniziata già nella notte sulla statale Adriatica, a Porto d’Ascoli, quando un ragazzo in sella a una moto si è schiantato contro un’auto condotta da una donna rimasta illesa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
