Friuliveicolo lo investe | muore in bici

10.19 Incidente mortale in Friuli. Una persona è stata travolta e uccisa mentre in bicicletta stava transitando lungo il ponte della Delizia,che collega Casarsa (Pordenone) a Codroipo (Udine).Numerose squadre di soccorso giunte sul posto, inclusa l'eliambulanza, ma il medico ha constatato l'immediato decesso. Il pirata della strada è fuggito. Il veicolo che ha investito il ciclista potrebbe essere un furgone:unica traccia lasciata a terra è un pezzo di specchietto. La vittima indossava un giubbino ad alta visibilità.Dinamica da ricostruire. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it