' Frida Opera Musical' il debutto a Milano con Drusilla Foer

Milanotoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 30 ottobre al 2 novembre agli Arcimboldi debutta ‘Frida Opera Musical’, scritto da Andrea Ortis e Gianmario Pagano, con la regia di Andrea Ortis e la partecipazione di Drusilla Foer. Lo spettacoloIl musical è un viaggio straordinario nella vita e nelle opere di Frida Kahlo in collaborazione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

