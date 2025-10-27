' Frida Opera Musical' il debutto a Milano con Drusilla Foer

Dal 30 ottobre al 2 novembre agli Arcimboldi debutta ‘Frida Opera Musical’, scritto da Andrea Ortis e Gianmario Pagano, con la regia di Andrea Ortis e la partecipazione di Drusilla Foer. Lo spettacoloIl musical è un viaggio straordinario nella vita e nelle opere di Frida Kahlo in collaborazione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Frida Opera Musical: un viaggio visionario nella vita e nell’arte di #FridaKahlo. Passione, dolore e libertà in un racconto che unisce musica e identità. Alla prima nazionale ad Avellino, presente l’Ambasciatore designato del in , Genaro Lozano. - facebook.com Vai su Facebook

Grazie per l’amore e il rispetto che professate al Messico e a Frida Kahlo. Profondamente commosso da “Frida, opera musicale” al suo debutto. —— Gracias por el amor y respeto que le profesan a México y a Frida Kahlo. Profundamente conmovido con Frida, - X Vai su X

Frida Opera Musical, l'anteprima nazionale ad Avellino - Un musical "potente e visionario", tra arte, rivoluzione e passione al centro del quale vi è la straordinaria esistenza di Frida Kahlo, l'artista messicana, icona di un'epoca in tumulto che ha saputo ... Da ansa.it

La forza di Frida Kahlo illumina i teatri italiani nel musical con Drusilla Foer - Frida Opera Musical arriva nei teatri italiani: un viaggio tra arte e passione con Drusilla Foer e la regia di Andrea Ortis. Riporta agendaonline.it

Frida rivive ad Avellino: dolore, colore e speranza sul palco del Carlo Gesualdo - di Anna Bembo Avellino si prepara ad accogliere un evento straordinario: domani sera il Teatro Carlo Gesualdo ospiterà l’anteprima nazionale di Frida Opera Musical, un’opera che unisce arte, ... Lo riporta corriereirpinia.it