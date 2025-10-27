Fregene viabilità provvisoria per Legalmente marciando

Fiumicino, 27 ottobre 2025 – Domani, 28 ottobre, a Fregene, si terrà la manifestazione, “Legalmente Marciando-io gioco pulito”   (leggi qui), patrocinata dal comune di Fiumicino. Per poter permettere il regolare svolgimento delle attività, sarà istituita la seguente disciplina traffico provvisoria per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti: – divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza Riva Trigoso area antistante la Chiesa dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, dalle ore 07.00 alle ore 14.00; – divieto di sosta con rimozione forzata in Via Porto Conte dalle ore 07. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

