Freestyle inline Riccione Mainolfi brilla alla Titano Battle in vista degli Europei di Anagni
Altri due podi importanti per Federico Mainolfi, categoria Junior Man, alla Titano Battle disputata nel finesettimana scorso, la gara internazionale tappa World Skate, dove ha raggiunto l'argento per la specialità Classic, migliorando il suo ultimo posizionamento nazionale, e il bronzo nella. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
