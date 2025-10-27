Frederic Vasseur | Penalità di Hamilton eccessiva in partenza ognuno fa il proprio gioco

Un altro podio per la Ferrari. Nel ventesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, il monegasco Charles Leclerc è giunto secondo alle spalle del britannico Lando Norris (McLaren) e davanti all’olandese Max Verstappen (Red Bull), beneficiando anche della Virtual Safety Car nel penultimo giro, quando Charles era tallonato da Max. Un piazzamento che segue il terzo posto di Austin, che può regalare qualche sorriso in una stagione avara di soddisfazione per la scuderia di Maranello. Meno fortunato il risultato finale di Lewis Hamilton: il britannico ha concluso ottavo, venendo penalizzato di 10? per non aver rispettato le norme, una volta finito fuori dalla pista nel duello con Verstappen. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Frederic Vasseur: “Penalità di Hamilton eccessiva, in partenza ognuno fa il proprio gioco”

Approfondisci con queste news

Frederic Vasseur mantiene le aspettative basse Il 2° posto di Leclerc e il 3° di Hamilton in griglia di partenza nel GP Città del Messico dietro a Norris in pole position non deve illudere i tifosi Ferrari $F1 $Formula1 $MexicoGP $Ferrari - X Vai su X

[#F1] Grazie a una gara da protagonista di Leclerc, la Ferrari ha ritrovato ad Austin il podio che mancava dal GP del Belgio. Tuttavia, al di là del risultato, Frederic Vasseur ha voluto rimarcare soprattutto come il team abbia ribaltato il weekend dopo un venerdì - facebook.com Vai su Facebook

Vasseur: “Hamilton ha perso il controllo della macchina, ma 10 secondi sono troppi” - Lewis Hamilton è stato penalizzato di 10 secondi nel GP del Messico, ecco le parole di Frederic Vasseur, team principal della Ferrari ... Si legge su formulapassion.it

F1, Gp del Messico, Vasseur: "Penalità eccessiva per Hamilton, Leclerc? Strategia decisa all'inizio, gran lavoro di Bearman" - Frederic Vasseur, Team Principal della Ferrari, ha commentato il Gran Premio del Messico: "La penalità di Hamilton è stata eccessiva ed è costata molto molte posizioni a Lewis. Secondo napolimagazine.com

F1 GP Messico | Ferrari, Vasseur: “Penalità a Hamilton eccessiva, la partenza di Leclerc non ideale” - La Ferrari può sorridere per il settimo podio stagionale, il secondo consecutivo, grazie alla seconda posizione ottenuta da Charles Leclerc nel Gran Premio di Città del Messico. Lo riporta msn.com