Frattesi Inter rientrato l’allarme infortunio | la decisione per la Fiorentina

Internews24.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Frattesi Inter, le ultime sul momento del centrocampista nerazzurro dopo l’arrivo di Cristian Chivu in panchina. Tutti i dettagli in merito. Allarme rientrato in casa Inter: Davide Frattesi sarà regolarmente a disposizione di Cristian Chivu per la sfida contro la Fiorentina, in programma mercoledì sera a San Siro. Il centrocampista, che era uscito acciaccato dalla partita contro il Napoli, ha superato il problema fisico che aveva destato preoccupazione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Frattesi si è allenato regolarmente con il resto della squadra questa mattina, rassicurando staff e tifosi sulla sua presenza nel prossimo match. 🔗 Leggi su Internews24.com

