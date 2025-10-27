Frattaminore controlli straordinari della Polizia | sequestrate sigarette di contrabbando e auto

Operazione della Polizia di Stato a Frattaminore: identificate 30 persone, sequestrati tabacchi lavorati esteri e veicoli irregolari. Il 24 ottobre, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Frattaminore, nell’area nord di Napoli. Gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore hanno identificato 30 persone e controllato 11 veicoli, di cui due sottoposti a sequestro amministrativo e uno a fermo amministrativo. Nel corso dell’attività sono state inoltre contestate tre violazioni al Codice della Strada. Scoperto un carico di tabacchi di contrabbando. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it