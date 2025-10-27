Fratelli d’Italia rotta sulla Lombardia | scambio col Veneto e il derby con la Lega
Milano – Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, è netto: “Noi facciamo affidamento sulla parola di Matteo Salvini. Nel frattempo vogliamo concludere al meglio la legislatura, pronti a prenderci le responsabilità che sulla base di quell’accordo ci verranno assegnate quando si tornerà al voto”. Il riferimento è all’accordo raggiunto dai leader nazionali del centrodestra sulle elezioni regionali lombarde del 2028, un accordo che consegna il diritto di indicare il prossimo candidato governatore, il successore di Attilio Fontana, al partito che riscuoterà più voti in Lombardia alle Politiche del 2027. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
