Fratelli d' Italia presenta la lista barese per le Regionali | Obiettivo primo partito del territorio
Medici, avvocati, imprenditori e amministratori locali: è il mix di personalità che compone l'elenco dei 16 candidati di Fratelli d'Italia per la circoscrizione Bari in vista delle Regionali di Puglia 2025, in programma i prossimi 23 e 24 novembre. La presentazione degli esponenti in corsa è. 🔗 Leggi su Baritoday.it
