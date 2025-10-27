Fratelli d' Italia da record cala il campo largo | sondaggio choc per Schlein e Conte

Ilgiornale.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'avanzata del centrodestra non si arresta. Nonostante le narrazioni catastrofiche della sinistra, la maggioranza incassa nuove preferenze di voto con il passare delle settimane. Con buona pace di chi dipinge l'Italia come un Paese sull'orlo del baratro a causa delle sciagurate politiche messe in campo dal governo guidato da Giorgia Meloni. Eh no, la luna di miele non è finita. Anzi, Fratelli d'Italia registra il suo record personale nell'ultimo sondaggio di Swg per La7. La rilevazione fotografa il momento di ottima salute di FdI. Rispetto alla scorsa settimana, il principale partito di maggioranza incassa un aumento dello 0,2% e vola al 31,2%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

fratelli d italia da record cala il campo largo sondaggio choc per schlein e conte

© Ilgiornale.it - Fratelli d'Italia da record, cala il campo largo: sondaggio choc per Schlein e Conte

Approfondisci con queste news

fratelli d italia recordRecord di Fratelli d'Italia: da solo ha gli stessi voti del centrosinistra - Guardando alle coalizioni, però, la situazione del centrosinistra resta difficile, ottenendo soltanto il 30,3% (lo stesso risultato ottenuto da Fratelli d'Italia). Scrive msn.com

Un membro torinese del Garante della Privacy ripreso da Report nella sede di Fratelli d’Italia il giorno prima della sanzione record al programma - ROMA – Il torinese Agostino Ghiglia, membro del Garante della Privacy, è stato pizzicato mercoledì sera a Roma in via della Scrofa 39, sede nazionale di Fratelli d’Italia. Segnala quotidianopiemontese.it

Fratelli d’Italia celebra i tre anni del governo Meloni - Nella giornata di ieri, sabato 25 ottobre, la sezione biellese di Fratelli d'Italia ha festeggiato il terzo anniversario del governo Meloni. Lo riporta laprovinciadibiella.it

Cerca Video su questo argomento: Fratelli D Italia Record