Frane la Regione avvia i lavori a Basicò
Partiranno a breve i lavori di messa in sicurezza del centro abitato di Basicò. La Struttura di contrasto del dissesto idrogeologico, che fa capo al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, ha infatti aggiudicato l’appalto. Ad effettuare l’intervento dell’importo di 1,1 milioni di euro. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
