Francis Ford Coppola mette all' asta un orologio milionario Ecco cosa c' è dietro
Francis Ford Coppola mette all'asta la sua collezione di orologi. Nel corso della sua lunga carriera, Francis Ford Coppola ha dimostrato diverse volte di avere un talento speciale per le grandi storie che emozionano il pubblico e, tra l'altro, fanno incassare un sacco di soldi. Ora fa notizia con un altro tipo di sorpresa: il regista di Apocalypse Now (1979) e Il padrino (1972, 1974, 1990) metterà all'asta alla fine dell'anno sette orologi della sua collezione privata presso Phillips in collaborazione con Bacs & Russo a New York. Il pezzo forte dell’asta è l’ F.P. Journe FFC Prototype, un esemplare unico nato da una conversazione informale tra Francis Ford Coppola e l’orologiaio François-Paul Journe nel 2012: un orologio che segna l’ora attraverso una mano umana. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
