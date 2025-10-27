Francia cyberbullismo contro Brigitte Macron | al via il processo
Davanti al tribunale di Parigi il 27 ottobre si è aperto il processo a dieci cittadini francesi accusati di aver diffuso online la teoria secondo cui Brigitte Macron sarebbe «un uomo». Tra gli imputati figurano un professore, un tecnico informatico e una donna che si presenta come medium. A portare la questione in sede giudiziaria erano stati la stessa Brigitte Macron e il presidente Emmanuel Macron, dopo che la bufala aveva continuato a circolare per anni sui social network, alimentata da ambienti complottisti e dell’estrema destra. Secondo l’accusa, le persone coinvolte dovranno rispondere di cyberbullismo a sfondo sessista. 🔗 Leggi su Lettera43.it
