Francia al collasso | per l’ex capo dei servizi la crisi è sistemica

Roma, 27 ott – A vent’anni dalle rivolte di Clichy-sous-Bois, che nell’autunno del 2005 incendiarono le banlieue e poi l’intera Francia, la diagnosi di Pierre Brochand — ex direttore della DGSE, i servizi segreti esterni francesi — risuona come un campanello d’allarme non solo per Parigi, ma per tutto l’Occidente europeo. Nel suo intervento pubblicato da Le Figaro Magazine, Brochand non parla di “guerra civile”, ma di qualcosa di più sottile e profondo: un conflitto interno, un lento ma inesorabile sfaldamento della fiducia sociale che costituisce la base stessa della vita collettiva. La Francia letta da un uomo dei suoi servizi. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Francia al collasso: per l’ex capo dei servizi la crisi è sistemica

