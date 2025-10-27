Francesco è morto a 20 anni mentre stava andando a trovare la fidanzata

Francesco Panada è morto a soli 20 anni mentre stava andando a trovare la fidanzata. È questo il motivo per cui sabato pomeriggio, in sella alla sua moto Honda Varadero del 2008, stava percorrendo la Strada provinciale 116 (in quel tratto Via Gardesana) in direzione Gavardo: fatale purtroppo il. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Addio a Mauro Di Francesco, volto iconico della commedia italiana anni '80, amato per il suo talento, l'ironia e la genuinità sullo schermo. https://cinema.everyeye.it/notizie/mauro-francesco-morto-volto-simbolo-commedia-anni-80-aveva-76-anni-837034.htm - facebook.com Vai su Facebook

Francesco morto di tumore a 14 anni, il medico del metodo Hamer: "La chemio? Non la sconsigliai" - ?Il 20 gennaio 2026 a Vicenza inizierà il dibattimento contro i genitori del ragazzo Luigi Gianello e Martina Binotto, accusati di aver ritardato ... Come scrive msn.com

Francesco Panada, morto in moto a 20 anni: lascia nel dolore i genitori, un fratello e una sorella - Tragico schianto sabato pomeriggio: il giovane centauro è deceduto sul colpo dopo l’impatto con un’auto. Da bresciatoday.it

Francesco Panada è morto a 20 anni in un incidente a Prevalle - Aveva solo vent’anni Francesco Panada, il giovane di Mazzano che sabato pomeriggio ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto al confine tra Prevalle e Paitone, in via Italia. Si legge su bresciatoday.it