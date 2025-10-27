Francesca Fialdini e la confessione che non ti aspetti | Andavo in onda col sorriso ma dentro avevo il buio

Milleunadonna.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Io mi svegliavo la mattina e piangevo”, così inizia la testimonianza di Francesca Fialdini sulla sua esperienza con la depressione. “Ho iniziato a provare un senso di angoscia ed è stato uno scivolamento lento”. La conduttrice di Da noi. a ruota libera si è confidata con il suo maestro di danza Giovanni Pernice durante l’ultima puntata di Ballando con le stelle. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

francesca fialdini e la confessione che non ti aspetti andavo in onda col sorriso ma dentro avevo il buio

© Milleunadonna.it - Francesca Fialdini e la confessione che non ti aspetti: “Andavo in onda col sorriso ma dentro avevo il buio”

