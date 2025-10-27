Francesca Fialdini e la confessione che non ti aspetti | Andavo in onda col sorriso ma dentro avevo il buio

“Io mi svegliavo la mattina e piangevo”, così inizia la testimonianza di Francesca Fialdini sulla sua esperienza con la depressione. “Ho iniziato a provare un senso di angoscia ed è stato uno scivolamento lento”. La conduttrice di Da noi. a ruota libera si è confidata con il suo maestro di danza Giovanni Pernice durante l’ultima puntata di Ballando con le stelle. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Francesca Fialdini e la confessione che non ti aspetti: “Andavo in onda col sorriso ma dentro avevo il buio”

Contenuti che potrebbero interessarti

Francesca Fialdini guida i pronostici per la vittoria a Ballando con le Stelle, seguita da D'Urso e Delogu. Ecco i precedenti. Vai su Facebook

Francesca Fialdini e Barbara D’Urso sono prime a pari merito e vincono la terza puntata di #BallandoConLeStelle. Accedono a sabato prossimo con +10 punti. Marcella Bella e Signora Coriandoli sono ultime, nella prossima puntata partiranno con un malus d - X Vai su X

“Andavo in onda col sorriso ma dentro avevo una specie di tormento, un buio. Non avevo più un confine, un’identità”: parla Francesca Fialdini - La conduttrice si confessa: 'Non avevo più un'identità. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Francesca Fialdini, la malattia, i complessi sulla bellezza, le molestie subite, il flirt con Samuele Bersani: «Non volevo fosse il mio corpo ad attirare l'attenzione» - I bookmakers non la davano per favorita invece Francesca Fialdini ha ribaltato i pronostici e si candida a finalista (se non addirittura a vincitrice) di Ballando con le stelle. Da ilgazzettino.it

Francesca Fialdini ha un compagno? “L’amore c’è”/ La confessione: “Si preoccupa per me” - La conduttrice, molto riservata sulla propria vita privata, ha confessato: "Sì, ho un amore" Da sempre molto professionale e riservata, Francesca Fialdini è una ... Secondo ilsussidiario.net