Francesca Barra sulle foto di nudo create dall’AI | Non è pornografia è violenza Il problema non sono le immagini ma l’assenza di consenso Una donna deve poter decidere del proprio corpo

Abbiamo intervistato la giornalista e conduttrice, che ha ripercorso con noi la rabbia e lo sgomento di aver scoperto di essere stata vittima di un sistema che occorre combattere. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Francesca Barra sulle foto di nudo create dall’AI: «Non è pornografia, è violenza. Il problema non sono le immagini, ma l’assenza di consenso. Una donna deve poter decidere del proprio corpo»

