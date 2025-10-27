Francesca Barra scopre le sue foto nuda su un sito ci sono politiche e giornaliste dal 2023 | Fatte con l’IA pensano mi sia mostrata così al lavoro – Il video

«Ho scoperto ieri che su un sito per adulti circolano immagini di me nuda, generate con l’intelligenza artificiale». La denuncia, affidata ai social media, arriva direttamente da Francesca Barra, giornalista e conduttrice di 4 di sera. Secondo Barra, chi ha deciso di generare e poi pubblicare quelle foto fasulle sta tentando di «insinuare il dubbio che potessi essermi mostrata in quel modo negli ambienti in cui lavoro o ho lavorato ». Insomma, far credere che sia arrivata a occupare determinate posizioni solo dopo aver «venduto» il suo corpo. Sul sito, e sulla natura dei contenuti lì pubblicati, la polizia postale ha avviato accertamenti. 🔗 Leggi su Open.online