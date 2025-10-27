Francesca Barra | online mie foto di nudo create con l’IA Com’è fatto il sito Social Media Girls | Video

Ilsecoloxix.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche la popolare giornalista vittima dei deepfake fatti con l’intelligenza artificiale: “Violenza e abuso che marchiano dignità e fiducia”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

