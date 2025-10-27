Francesca Barra nuda su sito per adulti | Immagini create con IA

(Adnkronos) – "Ho scoperto ieri che su un sito per adulti circolano immagini di me nuda, generate con l’intelligenza artificiale". Lo ha scritto Francesca Barra in un post condiviso su Instagram a corredo delle finte immagini che la ritraggono senza abiti. "Non sono io, ma qualcuno ha deciso di costruire quella menzogna per ottenere attenzione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Contenuti che potrebbero interessarti

Francesca Barra derubata in treno: "Il mio bracciale sparito in 5 minuti" #francescabarra #furto #bracciale #23ottobre - X Vai su X

La denuncia della giornalista e conduttrice televisiva, moglie dell'attore Claudio Santamaria: Francesca ha subito un furto con manipolazione della sua immagine - facebook.com Vai su Facebook

Francesca Barra nuda su sito per adulti: "Immagini create con IA" - "Ho scoperto ieri che su un sito per adulti circolano immagini di me nuda, generate con l’intelligenza artificiale". Riporta adnkronos.com

Francesca Barra nuda su un sito per adulti: «Le mie foto generate con l'IA». Cos'è "Socialmediagirls.com" - Il caso esplode su Instagram: Francesca Barra, nota giornalista e conduttrice nonché moglie dell'attore Claudio Santamaria, ha lasciato tutti senza parole con un lungo post sulla ... Si legge su ilmessaggero.it

Francesca Barra nuda su un sito per adulti: «Foto generate con l'IA, ho provato imbarazzo per i miei figli» - Il caso esplode su Instagram: Francesca Barra, nota giornalista e conduttrice nonché moglie dell'attore Claudio Santamaria, ha lasciato tutti senza parole con un lungo post sulla ... Come scrive ilmattino.it