Francesca Barra nuda su sito per adulti | Immagini create con IA

Periodicodaily.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Ho scoperto ieri che su un sito per adulti circolano immagini di me nuda, generate con l’intelligenza artificiale". Lo ha scritto Francesca Barra in un post condiviso su Instagram a corredo delle finte immagini che la ritraggono senza abiti.  "Non sono io, ma qualcuno ha deciso di costruire quella menzogna per ottenere attenzione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

