La conduttrice ha denunciato la diffusione di una serie di scatti che sfruttano la sua immagine a fini pornografici: « Nessuna donna, nessuna ragazza dovrebbe trovarsi di fronte a un corpo inventato e sentirsi ferita due volte: nell’immagine e con l’impunità». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Francesca Barra, immagini nude create con l'AI e pubblicate su un sito per adulti: «Una violenza e un abuso che marchia la dignità»