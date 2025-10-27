Francesca Barra immagini nude create con l' AI e pubblicate su un sito per adulti | Una violenza e un abuso che marchia la dignità
La conduttrice ha denunciato la diffusione di una serie di scatti che sfruttano la sua immagine a fini pornografici: « Nessuna donna, nessuna ragazza dovrebbe trovarsi di fronte a un corpo inventato e sentirsi ferita due volte: nell’immagine e con l’impunità». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
