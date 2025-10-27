Francesca Barra il caso deepfake travolge le vip italiane Lucarelli | Oltre 50 nude generate con l’AI

Il caso di Francesca Barra si intreccia con le rivelazioni di Selvaggia Lucarelli e riaccende il dibattito sulla pornografia sintetica, sui deepfake e sulla violazione dell'identità digitale di decine di donne. La giornalista e scrittrice ha denunciato la diffusione online di immagini false a suo nome, generate con intelligenza artificiale, e ha chiesto rispetto e responsabilità verso chi si ritrova esposta senza aver mai acconsentito. Ma il suo non è un caso isolato: secondo Lucarelli, che ha analizzato il fenomeno in un'inchiesta pubblicata su "Vale Tutto", la sua newsletter, esiste un intero ecosistema che alimenta e normalizza questa forma di violenza digitale.

