Francesca Barra è conosciuta al grande pubblico nel ruolo di giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva ed è tra le più seguite del panorama italiano. Brillante, empatica e sempre schietta, Francesca si è fatta conoscere soprattutto per la sua voce autentica e per la capacità di affrontare anche i temi più delicati con eleganza e determinazione. Ma questa volta non è lei a raccontare una storia, bensì ne è la protagonista e la vicenda che la vede coinvolta scuote e fa riflettere. Alcune immagini di lei, create con l’intelligenza artificiale, sono finite online senza consenso: un episodio che apre ancora una volta un dibattito urgente sul tema del cyberbullismo, ma anche sulla libertà, sull’identità e sul rispetto della donna e del corpo femminile. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Francesca Barra, foto nuda generate con l’AI: “Come le ho scoperte e perché ho denunciato”