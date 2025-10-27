Francesca Barra foto false di lei nuda su una piattaforma | il fenomeno che sembra un de-ja-vù

Francesca Barra ha denunciato un sito che ha pubblicato foto di lei nude, prodotte con l'intelligenza artificiale: sono diverse le donne che si sono ritrovate spiattellate sulla piattaforma. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Francesca Barra, foto false di lei nuda su una piattaforma: il fenomeno che sembra un de-ja-vù

Una violazione dell'intimità, una violenza, anche se le immagini che la ritraggono sono state generate con l'Intelligenza Artificiale. È la denuncia della giornalista Francesca Barra sui suoi canali social: "Ho scoperto ieri che su un sito per adulti circolano immag - facebook.com Vai su Facebook

Francesca Barra derubata in treno: "Il mio bracciale sparito in 5 minuti" #francescabarra #furto #bracciale #23ottobre - X Vai su X

Francesca Barra contro l’IA: foto nude false apparse online senza consenso - La giornalista Francesca Barra ha denunciato attraverso un post su Instagram la scoperta di sue immagini nuda su un sito per adulti, immagini generate con l'intelligenza artificiale. Segnala tg.la7.it

Francesca Barra denuncia: foto nude fake generate con IA su sito per adulti - Francesca Barra ha denunciato la diffusione di immagini di lei nuda, create tramite intelligenza artificiale, su un sito per adulti. Scrive alfemminile.com

Francesca Barra nuda su un sito per adulti: "Foto generate con l'intelligenza artificiale, provo vergogna e imbarazzo per i miei figli" - Milano, la giornalista e conduttrice televisiva denuncia su Instagram il gravissimo episodio: immagini rubate e manipolate dall’AI per poi essere pubblicate su un sito pornografico. Secondo ilgiorno.it