Francesca Barra | Foto di me nuda create con IA su un sito per adulti È una violenza ma la vergogna non è mia

Francesca Barra è tra le vittime del sito per adulti che spoglia le donne con l’intelligenza artificiale. A Fanpage.it, la conduttrice e giornalista racconta la sua esperienza e spiega perché ha deciso di denunciare pubblicamente: "L'ho fatto per i miei figli, voglio che sappiano che a doversi vergognare sono coloro che questi reati li commettono". 🔗 Leggi su Fanpage.it