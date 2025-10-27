Francesca Barra | Foto di me nuda create con IA su un sito per adulti È una violenza ma la vergogna non è mia
Francesca Barra è tra le vittime del sito per adulti che spoglia le donne con l’intelligenza artificiale. A Fanpage.it, la conduttrice e giornalista racconta la sua esperienza e spiega perché ha deciso di denunciare pubblicamente: "L'ho fatto per i miei figli, voglio che sappiano che a doversi vergognare sono coloro che questi reati li commettono". 🔗 Leggi su Fanpage.it
