Milano, 27 ottobre 2025 – "Prendere l’immagine di qualcuno, manipolarla e diffonderla senza permesso non è un gioco: è una violenza digitale ”. La giornalista e conduttrice tv Francesca Barra torna sull’inquietante episodio di cui è stata vittima, le false sue immagini di nudo generate con l’intelligenza artificiale e pubblicate su un sito per adulti. Lo fa con un post pubblicato in mattinata sulla sua pagina Instagram, post in cui sia in video sia attraverso un articolato testo fa una precisazione importante circa l’episodio. Barra, infatti, nel ringraziare quanti le hanno espresso solidarietà in queste ore, si sofferma su chi le ha detto: “Ti conosciamo, sappiamo benissimo che non tu non avresti mai fatto quelle fotografie ”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Francesca Barra e le immagini fake di nudo: “Non è un gioco ma violenza digitale, educare al consenso”