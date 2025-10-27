Francesca Barra e le immagini fake di nudo | Non è un gioco ma violenza digitale educare al consenso
Milano, 27 ottobre 2025 – "Prendere l’immagine di qualcuno, manipolarla e diffonderla senza permesso non è un gioco: è una violenza digitale ”. La giornalista e conduttrice tv Francesca Barra torna sull’inquietante episodio di cui è stata vittima, le false sue immagini di nudo generate con l’intelligenza artificiale e pubblicate su un sito per adulti. Lo fa con un post pubblicato in mattinata sulla sua pagina Instagram, post in cui sia in video sia attraverso un articolato testo fa una precisazione importante circa l’episodio. Barra, infatti, nel ringraziare quanti le hanno espresso solidarietà in queste ore, si sofferma su chi le ha detto: “Ti conosciamo, sappiamo benissimo che non tu non avresti mai fatto quelle fotografie ”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
News recenti che potrebbero piacerti
Francesca Barra derubata in treno: "Il mio bracciale sparito in 5 minuti" #francescabarra #furto #bracciale #23ottobre - X Vai su X
La denuncia della giornalista e conduttrice televisiva, moglie dell'attore Claudio Santamaria: Francesca ha subito un furto con manipolazione della sua immagine - facebook.com Vai su Facebook
Francesca Barra e le immagini fake di nudo: “Non è un gioco ma violenza digitale, educare al consenso” - La precisazione della conduttrice: “Grazie dei messaggi di solidarietà ma il punto non è spogliarsi o non spogliarsi. Si legge su ilgiorno.it
La denuncia di Francesca Barra: su un sito per adulti mie foto di nudo create con l’IA - Anche la popolare giornalista vittima dei deepfake fatti con l’intelligenza artificiale: “Violenza e abuso che marchiano dignità, reputazione e fiducia” ... Come scrive ilsecoloxix.it
Francesca Barra, su sito per adulti mie foto nuda create con IA - (ANSA) – ROMA, 27 OTT – "Ho scoperto ieri che su un sito per adulti circolano immagini di me nuda, generate con l’intelligenza artificiale". Lo riporta espansionetv.it