Francesca Barra e le foto nuda modificate con l' AI | Non è un gioco è una violenza digitale

La giornalista e conduttrice ha denunciato in un post su Instagram la grave violazione della sua dignità e reputazione.

Francesca Barra nuda su un sito per adulti: «Foto generate con l'IA, ho provato imbarazzo per i miei figli» - Il caso esplode su Instagram: Francesca Barra, nota giornalista e conduttrice nonché moglie dell'attore Claudio Santamaria, ha lasciato tutti senza parole con un lungo post sulla ... Come scrive ilmattino.it

