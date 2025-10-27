Francesca Barra denuncia un altro sito sessista | Foto di me nuda generate con l’Intelligenza artificiale

Un nuovo caso di sito per adulti con immagini di donne famose manipolate con l’ intelligenza artificiale è emerso grazie alla denuncia della giornalista e scrittrice Francesca Barra. «Ho scoperto ieri che su un sito per adulti circolano immagini di me nuda, generate con l’intelligenza artificiale. Non sono io, ma qualcuno ha deciso di costruire quella menzogna per ottenere attenzione e insinuare il dubbio che potessi essermi mostrata in quel modo», ha scritto Barra sui propri social, in un lungo post in cui sottolinea che «questa non è solo la mia storia, ma il preludio di un pericolo che riguarda tutti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Francesca Barra denuncia un altro sito sessista: «Foto di me nuda generate con l’Intelligenza artificiale»

