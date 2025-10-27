Francesca Barra denuncia un altro sito sessista | Foto di me nuda generate con l’Intelligenza artificiale

Secoloditalia.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo caso di sito per adulti con immagini di donne famose manipolate con l’ intelligenza artificiale è emerso grazie alla denuncia della giornalista e scrittrice Francesca Barra. «Ho scoperto ieri che su un sito per adulti circolano immagini di me nuda, generate con l’intelligenza artificiale. Non sono io, ma qualcuno ha deciso di costruire quella menzogna per ottenere attenzione e insinuare il dubbio che potessi essermi mostrata in quel modo», ha scritto Barra sui propri social, in un lungo post in cui sottolinea che «questa non è solo la mia storia, ma il preludio di un pericolo che riguarda tutti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

francesca barra denuncia un altro sito sessista foto di me nuda generate con l8217intelligenza artificiale

© Secoloditalia.it - Francesca Barra denuncia un altro sito sessista: «Foto di me nuda generate con l’Intelligenza artificiale»

Scopri altri approfondimenti

"Circolano immagini di me nuda": la denuncia di Francesca Barra apre l’indagine su sito sessista - Francesca Barra ha denunciato un sito sessista che pubblica immagini nude generate dall’AI, la Polizia Postale ha avviato le indagini. Scrive notizie.it

francesca barra denuncia altroNudi di vip, politiche e giornaliste generati con ia, Francesca Barra denuncia: “Abuso del corpo e del consenso” - Nudi di vip, politiche e giornaliste generati con ia, Francesca Barra denuncia: "Abuso del corpo e del consenso" ... Riporta unita.it

francesca barra denuncia altroFrancesca Barra denuncia un altro sito sessista che spoglia le donne con l'AI - La giornalista Francesca Barra ha denunciato un altro sito sessista che spoglia le donne con l'AI: ecco cosa ha scritto sui social e il suo appello online. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Francesca Barra Denuncia Altro