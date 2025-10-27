Francesca Barra denuncia un altro sito sessista che spoglia le donne con l' AI

La conduttrice televisiva ha trovato alcune sue foto senza veli sul portale, un forum che conta 7 milioni di iscritti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Francesca Barra denuncia un altro sito sessista che spoglia le donne con l'AI

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Francesca Barra derubata in treno: "Il mio bracciale sparito in 5 minuti" #francescabarra #furto #bracciale #23ottobre - X Vai su X

La denuncia della giornalista e conduttrice televisiva, moglie dell'attore Claudio Santamaria: Francesca ha subito un furto con manipolazione della sua immagine - facebook.com Vai su Facebook

La conduttrice televisiva ha trovato alcune sue foto senza veli sul portale, un forum che conta 7 milioni di iscritti - A denunciare questa nuova forma di violenza digitale è stata la conduttrice televisiva Francesca Barra. Da gazzetta.it

Francesca Barra nuda su un sito per adulti: "Foto generate con l'intelligenza artificiale, provo vergogna e imbarazzo per i miei figli" - Milano, la giornalista e conduttrice televisiva denuncia su Instagram il gravissimo episodio: immagini rubate e manipolate dall’AI per poi essere pubblicate su un sito pornografico. Lo riporta ilgiorno.it

Nudo generato con l'AI, la polizia postale indaga su nuovo sito sessista dopo denuncia di Barra - com è la piattaforma che utilizzerebbe l'intelligenza artificiale per creare immagini pornografiche. Lo riporta rainews.it