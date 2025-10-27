Francesca Barra | Così ho scoperto le mie foto fake nuda online E ho denunciato

Repubblica.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scrittrice e conduttrice: “Il silenzio non ci protegge, protegge solo chi abusa e chi umilia. Prendere l’immagine di qualcuno e manipolarla e diffonderla senza permesso è un furto che colpisce il corpo, la privacy, la dignità: è un reato. 🔗 Leggi su Repubblica.it

