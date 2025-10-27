Francesca Barra | Circolano immagini di me nuda generate con l' IA ho pensato ai miei figli

"È una violenza e un abuso che marchia la dignità, la reputazione, la fiducia", ha detto la conduttrice. Il sito che ospita le foto false verrà sottoposto ad accertamenti della polizia postale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Francesca Barra: "Circolano immagini di me nuda generate con l'IA, ho pensato ai miei figli"

