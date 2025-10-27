Francesca Barra travolta dal deepfake: ‘Violenza digitale, ho paura per i miei figli’. Il caso esplode sui social. Francesca Barra, giornalista e scrittrice, ha denunciato la presenza di immagini pornografiche con il suo volto diffuse online senza consenso e generate con l’intelligenza artificiale. Tutto è partito da un suo post pubblico su Instagram: “Ho scoperto ieri che su un sito per adulti circolano immagini di me nuda, generate con l’intelligenza artificiale. Non sono io. Qualcuno ha deciso di costruire una menzogna per insinuare il dubbio sulla mia dignità e sul mio lavoro”. Barra parla di paura concreta: “Ho pensato ai miei figli. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Francesca Barra, choc deepfake: ‘Cosa hanno fatto con il mio volto’, Polizia Postale al lavoro