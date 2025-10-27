Francesca Archibugi | In Illusione racconto il rapporto tra donna giovane e potere maschile
(askanews) – C’è il tema della tratta delle donne dall’est Europa al centro del nuovo film di Francesca Archibugi Illusione, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. La regista parte dalla cronaca per sviluppare la storia di una quindicenne, ingenua e sognatrice, che dalla Moldavia arriva in Italia con il sogno di diventare modella ed entra in un universo di sopraffazione maschile. «Sicuramente mi interessava molto il rapporto che c’è tra uomo e donna, tra donna giovane e potere maschile», ha spiegato la regista. «Questa è una cosa che mi interessa nella vita, diciamo poi che è scaturita questa scintilla leggendo questo trafiletto sul Corriere dell’Umbria, di questa ragazzina minorenne creduta morta». 🔗 Leggi su Amica.it
