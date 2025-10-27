France Odeon | torna a Firenze il festival del cinema francese

Firenzetoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 30 ottobre al 2 novembre 2025, con pre-apertura speciale il 29 ottobre, Firenze accoglie la diciassettesima edizione di France Odeon, il festival del cinema francese contemporaneo diretto da Francesco Ranieri Martinotti, organizzato con il sostegno del MiC, Regione Toscana e in collaborazione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

france odeon torna firenzeFrance Odeon 2025, il cinema francese è di casa a Firenze - Torna l’atteso evento fiorentino che porterà in città anteprime, incontri e grandi ospiti come Michel Hazanaviciu, Emmanuel Carrère e Olivier Assayas. Da mymovies.it

france odeon torna firenzeA Firenze France Odeon, tra prime e omaggio a Claudia Cardinale - Anteprime, un omaggio a Claudia Cardinale e tanti ospiti, dal premio Oscar Michel Hazanavicius allo scrittore Emmanuel Carrère, fino a Massimiliano Fuksas e Stefano Bollani. Scrive ansa.it

france odeon torna firenzeFrance Odeon: il programma completo della XVII edizione - Dal 30 ottobre al 2 novembre 2025 (con preapertura il 29 ottobre)il festival del cinema francese contemporaneo ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: France Odeon Torna Firenze