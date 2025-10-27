France Odeon | torna a Firenze il festival del cinema francese

Dal 30 ottobre al 2 novembre 2025, con pre-apertura speciale il 29 ottobre, Firenze accoglie la diciassettesima edizione di France Odeon, il festival del cinema francese contemporaneo diretto da Francesco Ranieri Martinotti, organizzato con il sostegno del MiC, Regione Toscana e in collaborazione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Chiusura della Festa di Roma oggi con le ultime proiezioni, saluti agli amici … Al prossimo Festival. France Odeon dal 30 ottobre al 2 novembre. Cinema mon amour - facebook.com Vai su Facebook

France Odeon 2025 celebra quarant’anni di cinema francese a Firenze Dal 30 ottobre al 2 novembre al Cinema La Compagnia e a Palazzo Medici Riccardi, anteprime, omaggi e incontri per il festival diretto da Francesco Ranieri Martinotti, tra memoria, ... - X Vai su X

France Odeon 2025, il cinema francese è di casa a Firenze - Torna l’atteso evento fiorentino che porterà in città anteprime, incontri e grandi ospiti come Michel Hazanaviciu, Emmanuel Carrère e Olivier Assayas. Da mymovies.it

A Firenze France Odeon, tra prime e omaggio a Claudia Cardinale - Anteprime, un omaggio a Claudia Cardinale e tanti ospiti, dal premio Oscar Michel Hazanavicius allo scrittore Emmanuel Carrère, fino a Massimiliano Fuksas e Stefano Bollani. Scrive ansa.it

France Odeon: il programma completo della XVII edizione - Dal 30 ottobre al 2 novembre 2025 (con preapertura il 29 ottobre)il festival del cinema francese contemporaneo ... Si legge su msn.com