France Odeon 2025 apre a Firenze tra memoria e futuro | Hazanavicius presenta in prima italiana Carnets d’Ukraine
La 17ª edizione di France Odeon trasforma Firenze in un ponte tra cinema, letteratura e attualità. Tra gli appuntamenti più attesi, Michel Hazanavicius – regista premio Oscar per The Artist – presenta in prima italiana il libro illustrato Carnets d’Ukraine, un taccuino di viaggio nato da settimane trascorse sul fronte ucraino. L’incontro con l’autore è fissato per giovedì 30 ottobre alle 17.00 nella Sala Giordano di Palazzo Medici Riccardi (Via Camillo Cavour 3). Ingresso libero fino a esaurimento posti. Un festival-ponte tra Italia e Francia. France Odeon celebra quarant’anni di cinema francese a Firenze e conferma la propria vocazione: non solo anteprime e omaggi, ma anche confronto sui temi che stanno ridisegnando l’industria audiovisiva europea, dalle coproduzioni alla tutela degli autori. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com
