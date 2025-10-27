France Odeon 2025 apre a Firenze tra memoria e futuro | Hazanavicius presenta in prima italiana Carnets d’Ukraine

La 17ª edizione di France Odeon trasforma Firenze in un ponte tra cinema, letteratura e attualità. Tra gli appuntamenti più attesi, Michel Hazanavicius – regista premio Oscar per The Artist – presenta in prima italiana il libro illustrato Carnets d’Ukraine, un taccuino di viaggio nato da settimane trascorse sul fronte ucraino. L’incontro con l’autore è fissato per giovedì 30 ottobre alle 17.00 nella Sala Giordano di Palazzo Medici Riccardi (Via Camillo Cavour 3). Ingresso libero fino a esaurimento posti. Un festival-ponte tra Italia e Francia. France Odeon celebra quarant’anni di cinema francese a Firenze e conferma la propria vocazione: non solo anteprime e omaggi, ma anche confronto sui temi che stanno ridisegnando l’industria audiovisiva europea, dalle coproduzioni alla tutela degli autori. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - France Odeon 2025 apre a Firenze tra memoria e futuro: Hazanavicius presenta in prima italiana Carnets d’Ukraine

Altre letture consigliate

Emmanuel Carrère è stato il protagonista del giorno di chiusura di France Odeon, il festival di cinema francese che si tiene ogni anno a Firenze. Lo scrittore francese è arrivato con il regista Olivier Assayas, con cui ha sceneggiato "Il mago del Cremlino" - X Vai su X

Resumé della terza giornata di France Odeon | Jour 3 Video e montaggio: @johnfrank_pilgrims @rubensantoru @giacomo.guerra96 - facebook.com Vai su Facebook

Premi e Vincitori della XVII Edizione di France Odeon - La giuria 2025, presieduta da Antonio Piazza e composta da Colapesce e Celeste Dalla Porta, ha decretato i seguenti riconoscimenti: ... Segnala radiowebitalia.it

France Odeon 2025: quarant’anni di cinema francese a Firenze - Fino al 2 novembre, la 17ª edizione del festival diretto da Ranieri Martinotti celebra il legame tra Italia e Francia con Hazanavicius, Carrère, Assayas, Laure Calamy. Da globalist.it

France Odeon, un’edizione da 7000 presenze. Premio per il Miglior Film a L’inconnu de la Grande Arche - Si è chiusa con oltre 7000 presenze complessive la XVII edizione di France Odeon, segnando un successo straordinario di pubblico e partecipazione per il festival del cinema francese contemporaneo a Fi ... Secondo mymovies.it