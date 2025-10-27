Fotografata una rarissima lince pardina leucistica il fantasma bianco della Penisola Iberica

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fotografo Hidalgo Garrido ha immortalato una rarissima lince pardina leucistica, con il mantello bianco come la neve. La lince pardina è il felino più raro e minacciato d'Europa e osservarne una bianca è un evento più unico che raro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

