Fotografata una rarissima lince pardina leucistica il fantasma bianco della Penisola Iberica
Il fotografo Hidalgo Garrido ha immortalato una rarissima lince pardina leucistica, con il mantello bianco come la neve. La lince pardina è il felino più raro e minacciato d'Europa e osservarne una bianca è un evento più unico che raro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
Rarissima foto, Stanley Kubrick durante il montaggio del filmino del matrimonio di Ignazio e Concetta - facebook.com Vai su Facebook
Fotografata una rarissima lince pardina leucistica, il “fantasma bianco” della Penisola Iberica - Il fotografo Hidalgo Garrido ha immortalato una rarissima lince pardina leucistica, con il mantello bianco come la neve ... Da fanpage.it