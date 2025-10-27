FOTO Università del Sannio | residenze nuove e spazi verdi per la popolazione studentesca
Tempo di lettura: 2 minuti Questa mattina si è svolto un sopralluogo delle residenze universitarie a cui hanno partecipato per UNISANNIO il rettore Gerardo Canfora, il direttore generale Gianluca Basile e la dirigente Simone Fontana, e per Adisurc Campania il presidente Emilio Di Marzio e il direttore Paolo Vicini. I 52 posti letto di via San Pasquale sono stati completamente riqualificati e dotati di un’area verde attrezzata nel cuore del centro storico, mentre i 12 posti di Palazzo Zoppoli, ultimati a luglio, sono già stati consegnati all’Adisurc. I 56 posti in Palazzo San Vittorino saranno completati entro dicembre, portando la disponibilità complessiva a 120 posti letto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
