Foto nude con IAindagine su nuovo sito

17.00 "Ho scoperto che su un sito per adulti circolano immagini di me nuda, generate con l'intelligenza artificiale". Così la giornalista Francesca Barra in una denuncia sui social. "Non sono io. Qualcuno ha costruito una menzogna. Ho pensato ai miei e ai figli di altri e ho provato imbarazzo e paura.Non è arte E' violenza digitale,abuso. Le tecnologie dovrebbero essere strumenti di progresso, non di sopraffazione".La polizia postale indaga su un nuovo sito sessista.Tra le vittime Loren,Ferragli. Con l'AI create immagini pornografiche. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it