Neanche il tempo di oscurare le pagine internet pornografiche che pubblicavano foto di donne e mogli nude, rubate o alterate digitalmente a insaputa delle dirette interessate, che salta fuori ancora un sito sessista con contenuti pornografici di persone ignare, create con l'intelligenza artificiale. Questa volta, vittima di un forum con oltre 7 milioni di utenti registrati, è la giornalista e conduttrice Francesca Barra: "Un mio follower, una persona che mi segue, mi ha avvisato in privato che esistevano delle mie immagini in un sito pornografico. Delle immagini in cui ero nel mio ambiente di lavoro e mi avevano inserito delle parti intime di altre donne", racconta lei stessa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Foto hard false con l'intelligenza artificiale, la denuncia di Francesca Barra