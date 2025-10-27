Foto hard false con l' intelligenza artificiale la denuncia di Francesca Barra
Neanche il tempo di oscurare le pagine internet pornografiche che pubblicavano foto di donne e mogli nude, rubate o alterate digitalmente a insaputa delle dirette interessate, che salta fuori ancora un sito sessista con contenuti pornografici di persone ignare, create con l'intelligenza artificiale. Questa volta, vittima di un forum con oltre 7 milioni di utenti registrati, è la giornalista e conduttrice Francesca Barra: "Un mio follower, una persona che mi segue, mi ha avvisato in privato che esistevano delle mie immagini in un sito pornografico. Delle immagini in cui ero nel mio ambiente di lavoro e mi avevano inserito delle parti intime di altre donne", racconta lei stessa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Francesca Barra contro l’IA: foto nude false apparse online senza consenso - La giornalista Francesca Barra ha denunciato attraverso un post su Instagram la scoperta di sue immagini nuda su un sito per adulti, immagini generate con l'intelligenza artificiale. tg.la7.it scrive
Francesca Barra denuncia: foto nude fake generate con IA su sito per adulti - Francesca Barra ha denunciato la diffusione di immagini di lei nuda, create tramite intelligenza artificiale, su un sito per adulti. Scrive alfemminile.com
Taylor Swift vittima dell'IA: le foto hard false indignano i fan - Numerose foto oscene e offensive di Taylor Swift, generate con l’intelligenza artificiale e in parte grazie al fotoritocco, hanno iniziato a circolare su X - ilsecoloxix.it scrive