Foto di nudo con l' IA la denuncia di Francesca Barra

AGi -" Ho scoperto ieri che su un sito per adulti circolano immagini di me nuda, generate con l’intelligenza artificiale": è la denuncia via social della giornalista e scrittrice Francesca Barra che, con un lungo post, ha dato anche il via a una serie di accertamenti a opera della Polizia postale sulla natura dei contenuti pubblicati sull'ultimo sito sessista, SocialMediaGirls.com. "Non sono io - ha scritto Barra - ma qualcuno ha deciso di costruire quella menzogna per ottenere attenzione e insinuare il dubbio che potessi essermi mostrata in quel modo negli ambienti in cui lavoro o ho lavorato: in Mediaset e con @pierochiambretti . 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Foto di nudo con l'IA, la denuncia di Francesca Barra

