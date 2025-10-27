Foti | Apertura in Ue per includere la chimica negli aiuti di Stato
“Vi è una forte apertura ” a livello europeo “perché anche il settore chimico, in alcune sue componenti fondamentali, possa partecipare agli aiuti di Stato che a livello europeo prima erano preclusi”. Così il ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti, a margine dell’assemblea di Federchimica a Milano. “Noi dobbiamo tenere presente che il problema vero è la competitività dell’industria chimica che è costretta a confrontarsi con regole europee che sono molto strette a fronte di una concorrenza straniera che ha delle regole molto più ampie, molto più favorevoli. Quindi i prodotti chimici che una volta esportavamo ed eravamo esportatori netti, di questi prodotti oggi siamo importatori netti, questo è il problema”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altre letture consigliate
COMUNE DI ACI CATENA città dei Prìncipi Riggio area metropolitana di Catania Tel.0957684200 centralino Ufficio Stampa 0957684241 www.comune.acicatena.ct.it a.foti@mail.gte.it Ufficio Stampa OGGETTO:Orari apertura e chiusura cimitero comunale e se - facebook.com Vai su Facebook
Foti: "Apertura in Ue per includere la chimica negli aiuti di Stato" - "Vi è una forte apertura" a livello europeo "perché anche il settore chimico, in alcune sue componenti fondamentali, possa partecipare agli aiuti di Stato che ... lapresse.it scrive
Ue: Foti, con il Ddl Delegazione 2025 meno infrazioni e piu' competitivita' - 'Attualmente sono aperte 66 procedure d'infrazione contro l'Italia, di cui 12 riguardano il mancato recepimento delle direttive comunitarie (di cui 7 sono ... Da ilsole24ore.com
Foti: “Trump è ancora imprevedibile. La premier si muove con la Ue” - Ministro Tommaso Foti, si può riassumere la giravolta di mercoledì sera con: Donald Trump ha bluffato? Da laprovinciapavese.gelocal.it