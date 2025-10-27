Fosso quarto ko di fila Notaresco di rigore
0 NOTARESCO 1 (4-3-1-2): Bianchini 6; Ronchetti 6, Giunchetti 6 (33’ st Imbriola 6), Kljaijc 6, Fabbri 6,5; Bucchi 6 (23’ st Likakhiu 6), Ghinelli 6,5, Masawoud 6,5 (28’ st Mancini 6); Arcangeli 6; Sane 6 (10’ st Casolla 6), Giometti 6,5 (17’ st Kyeremateng 6). A disposizione: Ubertini, Brisku, Borchia, Valmori, Isidori. Allenatore: Marco Giuliodori NOTARESCO (4-3-1-2): Boccanera 6; Taddei 6, Pjetri 6, Formiconi 6, Quacquarelli 6; Arrigoni 6,5, Zancocchia 6 (18’ st Belli 6), Forcini 6; Di Sabatinio 6 (20’ st Andreassi 6); Paudice 6, Pistillo 6. A disposizione: Perri, Palazzese, Buonavoglia, Rufini, Di Cairano, Scarpantoni, Belli, Gramenzi, Cissè. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
