Fossacesia inaugurati i lavori di sistemazione idraulica di Fosso Santa Lucia
In occasione della Camminata tra gli Olivi, che si è tenuta domenica scorsa, è stata inaugurata l’opera di sistemazione idraulica di Fosso Santa Lucia, un importante intervento di messa in sicurezza del territorio finanziato con 226 mila euro nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
