Forza Italia Paupisi | partecipazione e impegno in vista delle elezioni regionali

Forza Italia Paupisi si prepara alle regionali: entusiasmo, unità e impegno per una Regione più moderna e vicina ai cittadini.. Si è svolta a Paupisi una riunione organizzativa della sezione di Forza Italia convocata in vista delle prossime elezioni regionali. Durante la riunione sono stati affrontati i principali temi legati alla campagna elettorale e ribadito l’impegno di Forza Italia per una Regione più moderna, efficiente e vicina ai cittadini. È emersa la volontà di rafforzare ancor di più la presenza del partito nei piccoli comuni e di valorizzare le energie locali. Il Commissario della sezione di Forza Italia Paupisi, Salvatore Procaccini, ha dichiarato:“ Questo incontro organizzativo conferma la vitalità del nostro gruppo e la determinazione di Forza Italia nel voler essere protagonista di una stagione di rinnovamento e di sviluppo per la nostra Regione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it