fortitudo bologna al paladozza arriva torino

27 ott 2025

Bologna 27 ottobre 2025 - Giusto una domenica con un allenamento di defaticamento e poi si torna in campo. Secondo appuntamento casalingo consecutivo per la Fortitudo che dopo Verona, domani sera alle 20.30 torna in campo al PalaDozza per affrontare, nell’ottava giornata di serie A2, la Reale Mutua Torino. La Fortitudo torna in campo a 72 ore dalla sfida con Verona come conferma lo stesso coach biancoblù Attilio Caja. “Si torna subito in campo dal dispendioso match giocato sabato con Verona. Abbiamo gettato il cuore oltre l’ostacolo facendo una grande difesa tecnica, bravi ad interpretare la partita, poi ci vuole il cuore per andare oltre la fatica, ma malgrado la stanchezza siamo stati sempre lucidi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

