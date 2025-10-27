Fortitudo Bologna al PalaDozza arriva Torino
Bologna 27 ottobre 2025 - Giusto una domenica con un allenamento di defaticamento e poi si torna in campo. Secondo appuntamento casalingo consecutivo per la Fortitudo che dopo Verona, domani sera alle 20.30 torna in campo al PalaDozza per affrontare, nell’ottava giornata di serie A2, la Reale Mutua Torino. La Fortitudo torna in campo a 72 ore dalla sfida con Verona come conferma lo stesso coach biancoblù Attilio Caja. “Si torna subito in campo dal dispendioso match giocato sabato con Verona. Abbiamo gettato il cuore oltre l’ostacolo facendo una grande difesa tecnica, bravi ad interpretare la partita, poi ci vuole il cuore per andare oltre la fatica, ma malgrado la stanchezza siamo stati sempre lucidi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondisci con queste news
Al termine di una partita scialba e dai tanti errori, sorride la Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 che torna a vincere dopo 2 sconfitte. Passo falso per Scaligera Basket Verona Vai su Facebook
Fortitudo Bologna, la vittoria arriva dopo due tempi supplementari: con l'Urania Milano finisce 103-108 - X Vai su X
Fortitudo Bologna, al PalaDozza arriva Torino - Coach Caja: “Con Verona abbiamo gettato il cuore oltre l’ostacolo facendo una grande difesa tecnica, bravi ad interpretare la ... Lo riporta sport.quotidiano.net
| La Fortitudo Bologna torna a vincere: Verona non passa al PalaDozza - Una brutta partita al Paladozza premia gli uomini di coach Caja contro la Tezenis Verona, che si ferma dopo quattro vittorie di fil ... Riporta pianetabasket.com
Fortitudo Bologna, Caja: «Vogliamo essere sempre pronti a gettare il cuore oltre l'ostacolo» - Dopo la vittoria contro Verona, la Fortitudo Flats Service Bologna torna in campo domani al PalaDozza per ospitare la Reale Mutua Basket Torino nel turno ... Riporta pianetabasket.com