Fortitudo ancora ’straordinari’ Ma Caja spera di recuperare Imbrò
Ritrovata la difesa la Fortitudo spera di ritrovare gli interpreti. Indisponibile con Verona Matteo Imbrò, in panchina, ma ancora a corto di condizione Simon Anumba, la Fortitudo punta ad avere, per il confronto di domani con Torino, a disposizione l’uno e ancor più integrato l’altro. Nemmeno il tempo di gioire per la vittoria su Verona che la squadra è tornata ad allenarsi. Contro Verona la Fortitudo ha ruotato 7 giocatori, capitan Fantinelli, Della Rosa, Moore tra gli esterni, Sarto ala piccola e poi Guaiana, Moretti e Sorokas, di questi 4 hanno chiuso in doppia cifra a conferma di un certo equilibrio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
