Fortissimo Terremoto! Registrata magnitudo 6.1 | cosa succede

Una significativa scossa di terremoto ha interessato la zona occidentale del Paese nella serata di lunedì 27 ottobre, alle ore 22:48 locali (le 20:48 italiane). Secondo quanto riferito dall’Istituto geodinamico, il sisma ha raggiunto una magnitudo di 6.2, con epicentro localizzato nella regione di Sindirgi, nell’area occidentale. L’ipocentro è stato individuato a circa 9 chilometri di profondità, aumentando così il potenziale impatto sugli edifici. La scossa, descritta come superficiale dagli esperti, è stata percepita distintamente in numerose province limitrofe e anche in alcune zone delle nazioni confinanti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

